“O melhor pôr do Sol da Europa” em directo de Sagres e com música ao vivo

Qual é o pôr do Sol mais bonito? Sagres garante que é o que é visto a partir do cabo de São Vicente, “local que terá, provavelmente, o melhor pôr do Sol da Europa", lê-se na apresentação do festival Sagres Sunset Shots, um minifestival à medida destes tempos de distância social e cuidados extra: é realizado para chegar a todo o mundo em live streaming, filmado com três câmaras, num espectáculo solar acompanhado por concerto ao vivo e que dura apenas o tempo do ocaso.

A iniciativa, que decorre a partir do Forte do Beliche de 14 a 16 de Agosto entre as 20h e as 21h, nasce precisamente do facto de que assistir ao pôr do Sol é umas das actividades obrigatórias para muitos visitantes: “atrai anualmente milhares de pessoas que se deslocam ao ponto mais sudoeste de Portugal para assistirem a um belo espectáculo da natureza que se prolonga apenas por alguns minutos”, assinala o Turismo do Algarve, que organiza o evento em colaboração com a autarquia de Vila do Bispo, em comunicado.

No Sagres Sunset Shots irão participar Cuca Roseta e o DJ Christian F (dia 14, sexta-feira), João Pedro Pais e o DJ Eddie Ferrer (sábado) e Viviane e o grupo local Naomi & The Raposeira Dub Collective (domingo). Assim que o sol se espreguice, o show começa.

Enquanto a banda toca, o sol a desaparecer no mar é filmado e mostrado ao mundo via três câmaras, “incluindo um drone, para captação de imagens dinâmicas dos concertos”.

A transmissão em live streaming é feita no Facebook em simultâneo nas páginas VisitAlgarve, Algarve Tourism, VisitAlgarve_ES e Município de Vila do Bispo, além do canal no YouTube VisitAlgarve.

Assim que o sol mergulhe no mar, o ponto final no espectáculo também deverá ser luminoso, ainda em tempo de lusco-fusco: nessa altura, como sempre, acende-se a luz de outro ícone de Sagres e de Portugal, o farol do cabo de São Vicente.