Preço de venda das casas diminui 0,2% em Julho

O preço de venda das casas em Portugal continental manteve-se estável em Julho, apresentando uma diminuição de 0,2% face ao mês anterior, segundo dados divulgados esta quarta-feira, em comunicado, pela consultora Confidencial Imobiliário, que monitoriza os preços do mercado de habitação.

Desde início da pandemia, os preços da habitação têm registado variações em cadeia que oscilam entre mais 0,9% e menos 0,2%.

A última vez que o Índice de Preços Residenciais (IPR) – índice da consultora que acompanha a evolução dos preços de transacção da habitação - observou variações negativas foi entre Dezembro de 2018 e Janeiro de 2019.

Em comunicado, a consultora explica que este foi um momento isolado num período em que os preços da habitação estavam a subir constantemente. Como nota Ricardo Guimarães, director-geral da Confidencial Imobiliário, a variação negativa “não é inédita”, como se viu em 2019 apesar da “forte valorização do mercado [imobiliário]”. Por enquanto “não se antecipa uma correcção drástica e abrupta”, acrescenta.

Face ao mesmo período do ano passado, os preços das casas aumentaram 12,2% em Julho. Este aumento demonstra a perda de ritmo na subida dos preços nas variações homólogas, uma vez que é inferior ao observado no início do ano (cerca de 17%).