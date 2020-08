PSG segue para as “meias” da Champions com reviravolta nos descontos

O PSG venceu a Atalanta por 2-1, com os dois golos do triunfo francês a surgirem ao minuto 90 e no período de compensação.

A Atalanta colocou-se em vantagem ainda no primeiro tempo, através da Palasic, mas, na segunda parte, depois de vários minutos de pressão, o PSG deu a volta ao marcador, graças a golos de Marquinhos (90') e de Choupo-Moting (90'+3').