Carraça é o primeiro reforço do FC Porto para 2020-21

O FC Porto comunicou nesta quarta-feira que assinou um contrato de quatro anos com Carraça, O jogador, de 27 anos, foi formado no Boavista e terminou esta época a sua ligação aos “axadrezados”.

Natural da Maia, Rui Filipe Caetano Moura, conhecido no mundo do futebol como Carraça, esteve durante 12 anos ligado ao Boavista e, na última época, cumpriu 31 jogos pelos boavisteiros, tendo apontado dois golos frente ao Santa Clara e ao V. Guimarães.

Embora tenha iniciado a carreira como médio, Carraça foi utilizado nas últimas épocas como defesa direito no Boavista e deverá ser essa a posição pela qual vai lutar por um lugar no plantel do FC Porto.

Segundo o PÚBLICO apurou, Carraça, que é agenciado por Alexandre Pinto da Costa, recusou a proposta para renovar pelos boavisteiros, que ofereciam ao jogador uma melhoria substancial de contrato.