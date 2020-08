A fronteira de David Bruno

Raiashopping não marca a primeira vez que David Bruno usa um trocadilho com o centro comercial GaiaShopping para dar nome a um disco. Talvez nem seja a última. “É só um dia lembrar-me de outro, mas vamos admitir que os trocadilhos para já ficam de parte”, explica o produtor de Gaia ao telefone com o Ípsilon. Primeiro veio GaiaChopping, no Verão do ano passado, EP de g-funk gaiense com o produtor e MC Minus. Agora é este vídeo-álbum de 25 minutos disponível no YouTube e focado na Raia, a fronteira entre Portugal e Espanha, mais especificamente a ligação entre Vilar Formoso e Fuentes de Oñoro. É uma zona que lembra a David Bruno “contrabando e compras”, do tabaco e dos chocolates de Espanha.

