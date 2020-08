Tesouros do passado

A propósito de coisas que ameaçam desparecer ou que já desapareceram, descubra-se The Dairy Restaurant (Penguim Random House) de Ben Katchor. É um livro com texto e imagem, mas não é (bem) banda desenhada. Também não arte ou literatura grande. Diga-se, então, que é um livro que resgata as histórias dos pequenos restaurantes judeus de Nova Iorque. Das suas ementas diárias, dos seus letreiros e interiores, daqueles que os frequentaram. Um mundo que o traço de Katchor, cronista, autor premiado de BD, tão saborosamente eternizou. Sem resistir, transcrevo, um depoimento do autor acerca dos botequins e tascas nova-iorquinas de outras épocas: “No início do século XX, comer fora era um acto político. Apoiava-se o café ou o restaurante cujo dono e clientela estariam em sintonia com as nossas crenças políticas: socialismo, anarquismo, vegetarianismo, etc. Os corações dos donos destes lugares não estavam no negócio, eram iniciativas marginais que não duraram muito”.

