Liga dos Campeões: PSP atenta aos adeptos que estão a chegar a Lisboa

A PSP anunciou esta terça-feira que montou uma operação para manter a ordem pública, a tranquilidade e a segurança na final a oito da Liga dos Campeões e de todas as actividades relacionadas com este evento. O primeiro jogo é já esta quarta-feira.

Apesar da inexistência de viagens organizadas e dos jogos decorrerem à porta fechada, a Polícia de Segurança Pública preparou-se para receber adeptos de futebol. Alguns já chegaram. Podem aproveitar qualquer oportunidade para tentar aproximar-se dos jogadores das suas equipas de eleição.

Numa conferência de imprensa dada na sede do Comando Metropolitano de Lisboa e transmitida pela TVI24, o comandante Paulo Pereira explicou que aquela força de segurança concentrará esforços nas unidades hoteleiras, que alojam as oito equipas, nos locais de treino e nos estádios da Luz e José Alvalade. Aí será considerado o perímetro interior, mas também o exterior, “para controlo de acessos”.

No centro de Lisboa estão alojadas as equipas do Barcelona, que treina no Jamor, do Atalanta de Itália, que treina no estádio do Casa Pia, e do Atlético de Madrid, que treina no Centro de Estágios do Benfica, no Seixal. O Paris Saint-Germain está no Parque das Nações e treina na Academia do Sporting em Alcochete; o Lyon está em Cascais e treina no Restelo; o Leipzig está no Estoril e treina no complexo do Estoril Praia; o Bayern de Munique está em Sintra e treina em Mafra; o Manchester City está em Cascais e treina em Oeiras.

“A cidade vai estar em observação, a ser policiada, no sentido de identificar e acompanhar eventuais adeptos”, salientou o comandante. “Estamos prontos para os receber, para os acompanhar, ajudar, colaborar, prestar informação, ter uma abordagem informativa, comunicativa.” Isto para dar “alguma orientação de que possam precisar”.

Tendo em conta a crise pandémica que se vive, Paulo Pereira pede aos adeptos que evitem ajuntamentos, já que estes elevam o risco de contágio de covid-19, e que usem máscara ou viseira em locais aconselhados. O comandante recordou que na Área Metropolitana de Lisboa vigora o estado de contingência. Quem quiser assistir à transmissão de jogos ou celebrar os resultados terá de o fazer dentro das regras. E essas implicam manter alguma distância entre pessoas e não consumir bebidas alcoólicas na via pública.