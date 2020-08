PSD e CDS querem explicações do Governo sobre surtos em lares

O PSD e o CDS desafiam o primeiro-ministro a instar a ministra da Saúde e a ministra da Segurança Social a interromperem eventualmente as férias para esclarecerem a veracidade da auditoria ​feita pela Ordem dos Médicos ao surto no lar em Reguengos de Monsaraz, em Évora, com um total de 162 casos de infecção que provocaram 18 mortos: 16 utentes, uma funcionária do lar e um homem da comunidade.

