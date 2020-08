PS terá “em consideração” argumentos de PR sobre diplomas vetados

O PS fez saber que vai ter “em consideração” os argumentos apresentados pelo Presidente da República para justificar os vetos aos diplomas da redução do número de debates sobre o processo europeu e sobre a nova Lei do Mar.

“Em qualquer dos casos, o grupo parlamentar do PS faz notar que sempre temos a posição de procurar compreender os pontos de vista e os argumentos de todos os intervenientes no processo legislativo e desta vez não faremos diferente”, disse à Lusa o vice-presidente da bancada parlamentar do PS Porfírio Silva, acrescentando que o partido terá “em consideração os argumentos que são apresentados” por Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República devolveu à Assembleia da República a nova Lei do Mar para que o parlamento clarifique pontos específicos do diploma, assinalando que estão ressalvadas a soberania do Estado e as normas constitucionais.

O chefe de Estado considerou não existirem “razões suficientes” para enviar o diploma para fiscalização preventiva junto do Tribunal Constitucional porque é ressalvada “a primazia da integridade e da soberania do Estado”, mas ainda assim sugere dois aditamentos à legislação em causa - um dos quais precisamente para “ressalvar explicitamente as matérias relativas à integridade e à soberania do Estado” em matéria de actividades que podem ser concessionadas a privados, e outra para garantir mecanismos de “co-decisão”, de forma a que as regiões autónomas não tenham um poder superior ao Estado em matérias de interesse nacional.

Sobre este diploma, o deputado do PS observou que o Presidente da República “não encontrou nenhuma inconstitucionalidade” e que fez “sugestões perfeitamente relevantes”.

Marcelo Rebelo de Sousa também vetou a redução do número de debates em plenário para o acompanhamento do processo de construção europeia de seis para dois por ano, defendendo que não foi uma “solução feliz”. Sobre este veto presidencial, Porfírio Silva reafirmou que o PS terá “em consideração a posição” do chefe de Estado, de modo a concluir “o processo legislativo da melhor maneira possível”.

Na mensagem que acompanha a devolução do diploma à Assembleia da República, Marcelo Rebelo de Sousa solicita que o parlamento “pondere se não é, no mínimo, politicamente mais adequado prever mais um debate em plenário, a meio de cada semestre, ou seja, a meio de cada presidência do Conselho da União Europeia”.

Para o CDS, este veto vai no sentido correcto mas sabe a “sobremesa sem refeição”, nas palavras do líder da bancada, Telmo Correia, por não se referir ao fim dos debates quinzenais​. “De alguma forma peca por escassa, porque aquilo que seria expectável era que, perante esta redução de debate democrático, perante este enorme atentado que foi feito pelo PS e pelo PSD em relação à participação democrática [...] bom seria se o Presidente da República se tivesse também pronunciado sobre o total da refeição e não só vetado a sobremesa”, explicitou Telmo Correia, aludindo à alteração feita aos debates com o primeiro-ministro, que passaram de quinzenais para de dois em dois meses.