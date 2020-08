Nova Zelândia regista quatro novos casos de covid-19 depois de 102 dias sem infectados

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou esta terça-feira que Auckland, a maior cidade do país com 1,5 milhões de habitantes, vai entrar em confinamento obrigatório depois registaram quatro casos de infcção por SARS-Cov-2. Há 102 dias que o país não registava qualquer caso de transmissão local.

“Estamos a pedir aos cidadãos de Auckland para ficarem em casa de modo a parar o contágio”, afirmou Ardern, citada pelo The New Zeland Herald. “Ajam como se tivessem covid-19, como se as pessoas à vossa volta tivessem covid-19”, acrescentou.

De acordo com o mesmo jornal neozelandês, os residentes de Auckland têm ordem para ficar em casa a não ser que tenham trabalhos considerados essenciais. Os serviços públicos, bares, restaurantes e negócios vão ser encerrados. As escolas também deverão ser fechadas, a não ser que tenham crianças cujos pais precisem sair de casa para trabalhar. As farmácias e os supermercados vão continuar abertos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O confinamento vai ficar em vigor, pelo menos, até sexta-feira, e a cidade está no nível 3 de alerta - o segundo mais elevado numa escala de quatro. O resto do país também está em alerta, em nível 2, e serão impostas algumas medidas.

O primeiro caso positivo em mais de 100 dias registou-se depois de um homem na casa dos 50 anos ter apresentado sintomas. Realizou o teste na segunda-feira, tendo dado positivo. Nesta terça-feira, o resultado repetiu-se e foram confirmados mais quatro casos na mesma família.

Jacinda Ardern afirmou que “ainda não foi possível determinar a origem dos casos”, uma vez que o homem em causa não viajou recentemente.