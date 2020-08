Está o Governo do Burkina Faso a cometer e incentivar massacres étnicos?

No final de Junho, membros das Forças de Defesa e de Segurança do Burkina Faso, “executaram de forma fria” sete pessoas em Tanwalbougou, pequena comuna no Leste do país, onde em Maio, 12 pessoas de etnia fula tinham sido assassinados por suspeita de pertencerem aos grupos terroristas jihadistas activos no Norte e Leste de território burquinabê.

Continuar a ler