Covid-19: GNR identifica três pessoas em Vila do Conde por desrespeito ao confinamento

Duas mulheres e um homem infectados com covid-19 foram identificados pela GNR de Vila do Conde, por não respeitarem a medida confinamento obrigatório, decretada pela autoridade de saúde pública local. Segundo informação do Comando Territorial do Porto da GNR, as acções de identificação destes três indivíduos, com idades compreendidas entre os 36 e 42 anos, foram realizadas esta terça-feira e na segunda-feira.

“Face ao aumento significativo de novos casos de cidadãos que testaram positivo à covid-19 ocorrido nos últimos dias no concelho de Vila do Conde, os militares da Guarda realizaram uma acção de fiscalização de forma a assegurar o cumprimento do previsto no regime da situação de contingência e alerta, no âmbito da pandemia de covid-19”, informaram os militares, em comunicado. A GNR deu, ainda, conta, que em Vila do Conde já foram, até ao momento, “controladas 115 pessoas sujeitas a tal obrigação, tendo sido detectados três crimes de desobediência por incumprimento do previsto, em que os cidadãos optaram por se ausentar do domicílio”.

Estes três casos já foram remetidos ao Tribunal Judicial de Vila do Conde, mas os militares deixaram um alerta para que se evite situações semelhantes “Mantém-se a obrigação de confinamento obrigatório em estabelecimento de saúde, no respectivo domicílio ou noutro local definido pelas autoridades de saúde para todos os doentes com covid-19, ou infectados com SARS-CoV-2, e para os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou outros profissionais de saúde tenham determinado vigilância activa”, pode ler-se num comunicado da GNR.

De acordo com o boletim mais recente da Direcção Geral de Saúde, Vila do Conde regista 496 casos de infecção pelo novo coronavírus, mas no início da semana era um dos municípios do país com maior número de novos casos registados, face à semana anterior. Desde sexta-feira, por ordem das autoridades de saúde, estão suspensas, por duas semanas, as visitas aos lares de idosos e a Unidades de Cuidados Integrados de Vila do Conde e também da cidade vizinha da Póvoa de Varzim.

Depois de no início de no início de Julho ter lidado com um foco de infecção numa fábrica da cidade, Vila do Conde está a braços com um novo foco recente na freguesia de Guilhabreu, cujo pároco foi internado, e onde há mais casos confirmados. Na sexta-feira passada, a presidente de Câmara partilhou uma mensagem, em vídeo, apelando à responsabilidade dos seus concidadãos, e ao respeito pelo dever de confinamento, nas situações de infecção comprovada. A autarca Elisa Ferraz convocou para esta quarta-feira uma conferência de imprensa sobre este assunto, que tem gerado preocupação na comunidade