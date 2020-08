O novo hotel e spa de Trás-os-Montes é dedicado ao azeite

O Olive Nature Hotel & Spa acaba de abrir portas, em Valpaços, aos primeiros hóspedes, ainda em regime de pré-inauguração. Esta nova unidade hoteleira quer distinguir-se por ter o azeite como mote, incluindo pelo seu espaço de SPA que procura “valorizar os produtos endógenos” e toma partido da sua localização em Trás-os-Montes, na Quinta Dona Adelaide, que pertence aos proprietários da Quinta da Pacheca.

Se na Pacheca é o vinho e os seus quartos em gigantes barricas a chamarem as atenções, no novo Olive os holofotes vão mesmo mudar para o azeite, mas não só: o hotel dispõe de 29 quartos com varandas e vistas para a piscina exterior e para os jardins. Sem esquecer as famílias, a unidade conta com quartos comunicantes e apartamentos de tipologia T2 e T3, “totalmente equipados”.

Entre as atracções, ainda uma piscina interior aquecida e quatro salões com capacidade de ocupação que “pode chegar às mil pessoas”, ideais para a comemoração de casamentos, baptizados, aniversários ou eventos de empresas. “A quinta ficou conhecida devido à sua capacidade e qualidade a nível dos eventos, nomeadamente casamentos”, destacam.

O espaço inclui também um restaurante, que tem entre as suas estrelas os fumeiros produzidos na quinta, “numa combinação perfeita com os produtos da região, como o azeite e a castanha”. “Desafiamos os hóspedes a embrenharem-se nos modos e costumes desta região, visitando o Atelier de Fumeiro Regional, onde são produzidas, de modo tradicional, os famosos enchidos deste território, como as alheiras, o salpicão, a linguiça”, destacam.

Tendo em conta que Valpaços é o sexto maior concelho entre os 12 municípios que se dedicam à produção do Azeite de Trás-os-Montes DOP, esta unidade hoteleira oferece ainda a oportunidade de desfrutar do Olive Spa by Dona Adelaide, que propõe tratamentos de assinatura “experienciando os benefícios do azeite”, além de outros tratamentos de rosto e de corpo, alguns pensados especialmente para “grávidas” ou “específicos para homens”.

O hotel pretende também apresentar-se como um ponto de partida para a descoberta da Terra Quente e da Terra Fria transmontana”.