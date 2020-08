Choco e muitos mais petiscos: siga a rota dos pitéus em Setúbal

Sim, o choco frito não pode faltar, ou não estivéssemos em Setúbal. Mas por 18 tabernas, tascas e petisqueiras, de 10 a 31 de Agosto, há muito mais para provar numa rota especial, a Rota do Pitéu.

Em destaque neste novo evento gastronómico, informa a autarquia, estão “pitéus de influência tradicional sadina”.

Em Setúbal e Azeitão, a restauração aderente “recupera iguarias tradicionais da região com a apresentação diária de um petisco em cada um dos espaços”.

As propostas vão da “degustação de petiscos tradicionais à apresentação de propostas inovadoras”. Cada pitéu desta rota tem o custo fixo de 3,5 euros em Agosto.

E que temos na ementa? Para começar, tem de ser mesmo o choco frito (na Flórida Cervejaria), mas que tal uns croquetes de choco (490 Taberna STB)? Mas também pode ir por uma miniespetada de camarão (As Machadas), umas asinhas de frango com molho de ervas (Bardo Taberna Medieval), uns pimentos padrón (Botânica), as tradicionais moels (Café Arco Íris ou Café Europa) ou uma viajada batata sueca recheada (Corktale) e a substancial bifana com molho de moscatel (Moscatel Setúbal Experience) ou com queijo no pão (Tasca do Galo).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Outras propostas incluem salada de ovas (Petisqueira Brandão), possui pataniscas de polvo (Petisqueira O Manuel), caracóis (do Pinga Amor), alheira (República Azeitão), anchovas em conserva (Taberna do Fernando dos Jornais) e pataniscas de chouriço (Taberna do Largo). Na Tasca do Choco, propõe-se uma degustação de paté de choco, patanisca, rissol e empada de choco, com molho de choco e tostas; enquanto a Tasca do Zé Maria vai pelo pires de camarão.

Naturalmente, além do pitéu em destaque, cada uma destas casas tem muito mais na ementa para pôr à prova. No site da autarquia pode consultar a brochura sobre a rota, com detalhes e mapa.