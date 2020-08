O amor e uma cabana de espelhos sobre o rio Amata

Nestes tempos em que todos parecemos querer estar o mais possível no meio da natureza até em casa, esta ideia vai, decerto, entrar nos sonhos de muita gente.

O projecto naceu na Letónia, que no Báltico se atravessa entre a Lituânia e a Estónia, e foi concretizada sobre o rio Amata, no Parque Nacional de Gauja.

A pequena cabina tem as paredes em vidro, que é espelhado do exterior. Uma dupla utilização, portanto, tanto para deleite dos hóspedes que a estiverem a usar como para os voyeurs que queiram admirar e fotografar esta casa que espelha a natureza.

Apesar da falta de "confortos modernos como casa de banho ou o duche", conta a Reuters, tem sido "muito popular entre os visitantes. Como a casa desliza sobre os cabos, é possível levá-la facilmente à margem e aproveitar os confortos modernos possíveis em terra.

"Aqui uma pessoa liga-se naturalmente ao rio, à floresta, às vezes até com os animais", comentou Jana Herbsta, hóspede na casa do Amata com o seu companheiro Kalvin Klanins.

O projecto foi desenvolvido pela Ants Metropole, empresa de organização de eventos, e pelo atelier Don' Panic, com o apoio da autarquia de Amata e o patrocínio de uma marca de café – é por isso que para além de reservar uma noite na casa-espelho, também se podem reservar packages de experiências com café (a casa rapidamente muda do estilo sala de estar para quarto).

A casa já está esgotada para o Verão, mas é de guardar a ideia para o caso de um dia destes ter a Letónia nos planos (a dois).