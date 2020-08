Vinho Madeira com vindima em risco. O que fazer com tantas uvas?

Será um ano bom para as uvas que fazem o Vinho Madeira, mas uma incógnita para os viticultores e produtores. As estimativas apontam para um volume a rondar as quatro mil toneladas, mais 5% do que em 2019. Sem vendas, e com os armazéns cheios, produtores não querem comprar mais do que as quotas estipuladas. Vão sobrar quase duas mil toneladas.

