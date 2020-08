“Esta proposta de lei das minas inviabiliza concurso para o lítio”

Numa altura em que assume o mandato à frente da APG, tendo como objectivo assumido criar uma ordem profissional que possa dar maior notoriedade à actividade e credibilidade ao sector, o presidente da Associação Portuguesa de Geólogos (APG), Luís Lopes, confronta-se com as propostas de regulamentação para as actividades de revelação e exploração de recursos minerais. O também docente da Universidade de Évora considera que existe um desconhecimento muito grande da actividade, o que leva a uma falta de reconhecimento das competências dos seus profissionais.

