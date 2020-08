Tondela apresenta treinador Pako Ayestarán

O novo treinador do Tondela, o espanhol Pako Ayestarán, disse esta terça-feira, na apresentação oficial, não querer que o clube chegue às últimas jornadas a lutar pela permanência.

“Queremos melhorar em relação à época anterior. É o nosso objectivo. Nas duas últimas épocas, a equipa salvou-se na última jornada. Agora, o objectivo é não sofrer tanto”, admitiu.

Pako Ayestarán sucede ao compatriota Natxo González, que deixou o clube beirão no escalão principal do futebol nacional, ao terminar o campeonato no 14.º lugar. O espanhol assumiu que “vive o futebol com muita paixão" e, aos adeptos, prometeu que vai “tentar dar o melhor enquanto pessoa e treinador”. Nesse sentido, assumiu que a obrigação “é tirar o melhor dos jogadores”.

Ao futuro plantel, Ayestarán deixou o aviso de que pretende que a “equipa tenha iniciativa, seja proactiva” e considerou que “o mais importante é ver quais são os jogadores e quais as capacidades para obter o melhor das suas qualidades”.

Apesar de recusar falar dos reforços pretendidos, Pako Ayestarán considerou que o “mercado vai ser muito difícil”, mas também defendeu que “vai haver muitas possibilidades”.

“Há muitos jogadores e muitos clubes que precisam de libertar o número de licenças. Vamos aproveitar esse mercado e tratar de incorporar os jogadores que consideramos que podem adaptar-se melhor ao que pretendemos”, defendeu.

Depois de o director desportivo do Tondela, Luís Agostinho, ter elogiado o currículo de Pako Ayestarán, o treinador admitiu que “o currículo não é importante” até porque “se o trabalho não está ao nível ou os resultados não são os adequados, o currículo não serve de nada”.

Natural de Beasáin, no País Basco, o técnico espanhol, de 57 anos, assinou com o Tondela até Junho de 2021. Este é um regresso ao futebol português, depois de ter integrado a equipa técnica de Quique Flores, no Benfica, em 2008/09, tendo durante 11 anos trabalhado com Rafa Benitez.

Como treinador principal, Pako Ayestarán passou por Valência e Las Palmas, ambos da Liga espanhola, pelo futebol mexicano, no Santos Laguna, Estudiantes Tecos e Pachuca, e pelo Maccabi de Telavive, onde foi campeão israelita, tendo ainda conquistado a Taça e a Taça da Liga em Israel.