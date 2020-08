Pinto da Costa suspenso por 45 dias por críticas à arbitragem

O presidente do FC Porto foi esta terça-feira punido com 45 dias de suspensão pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência das críticas à arbitragem do jogo com o Rio Ave, em Março.

Em comunicado, o CD da FPF informou ainda que Jorge Nuno Pinto da Costa terá de pagar uma multa de 6120 euros, pelas declarações proferidas ao Porto Canal, em 9 de Março, dois dias depois do empate 1-1 entre FC Porto e Rio Ave, relativo à 24.ª jornada da I Liga portuguesa.

Na altura, o líder dos “dragões” visou o árbitro Artur Soares Dias e o vídeoárbitro (VAR), Vasco Santos, queixando-se de um alegado penálti sobre o maliano Moussa Marega que não foi assinalado.

O CD da FPF puniu ainda a SAD do FC Porto com uma multa de 10.200 euros.

A mesma sanção monetária foi aplicada ao Sporting, também por críticas à arbitragem, depois do empate 0-0 no reduto do Moreirense, da 30.ª jornada do campeonato, em 6 de Julho.

Logo depois da partida, numa nota divulgada no site oficial, os “leões” especificaram três erros do árbitro Tiago Martins e do VAR, Jorge Sousa, acrescentando que “bastou uma sequência de vitórias do Sporting Clube de Portugal para os árbitros começarem a ter erros inexplicáveis”.

O emblema de Alvalade foi ainda punido com 5040 euros de multa pela “prática de infracções” no encontro com o Rio Ave, da fase de grupos da Taça da Liga, disputado em 26 de Setembro.