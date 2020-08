Nico Gaitán assina por uma época pelo Sp. Braga

O internacional argentino Nicolas Gaitán assinou um contrato com o Sporting de Braga válido por uma época, com outra de opção, informou nesta terça-feira o clube minhoto.

Formado no Boca Juniors, o esquerdino, que jogou durante seis temporadas no Benfica, alinhou, na última época, a partir de Janeiro, nos franceses do Lille.

Antes, jogou nos norte-americanos do Chicago Fire e nos chineses do Dalian Pro depois de uma época e meia no Atlético de Madrid, clube para o qual se transferiu em 2016-17, depois de ter brilhado ao serviço dos “encarnados”.

Gaitán, de 32 anos, chegou a custo zero e, num vídeo de apresentação, diz “confessar que não esperava o convite” do Sp. Braga.

O extremo é o sexto reforço dos “arsenalistas” depois de Zé Carlos (ex-Leixões), Al Musrati (ex-Vitória de Guimarães), André Castro (ex-Goztepe, da Turquia), Iuri Medeiros (emprestado pelos alemães do Nuremberga) e Guilherme Schettine (ex-Santa Clara).