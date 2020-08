Infracções às regras sanitárias colocam Liga escocesa em risco

O Governo escocês ameaçou nesta terça-feira interromper a Liga de futebol, pouco depois de ter sido iniciada, devido a várias infracções às regras sanitárias impostas para travar a pandemia de covid-19.

O defesa belga do Celtic, Boli Bolingoli, reconheceu não ter cumprido quarentena no regresso de férias em Espanha, apesar de ter jogado frente ao Kilmarnock (1-1), no domingo. O clube anunciou a abertura de um inquérito, enquanto o jogador já apresentou um pedido de desculpas.

“Estamos em conversações com o clube e as instâncias federativas do futebol para apurar os factos”, reagiu o Governo escocês, em comunicado.

Caso se confirme, “este é um novo incidente grave no futebol escocês, no qual os protocolos violados colocam em causa a saúde pública, pelo que o Governo poderá não ter outra escolha a não ser considerar uma pausa no regresso do futebol na Escócia”, prosseguiu o executivo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O incidente com Boli Bolingoli juntou-se à polémica passagem num bar, durante a semana passada, de oito jogadores do Aberdeen, dos quais dois tiveram testes positivos à covid-19, levando ao adiamento do encontro do clube com o St. Johnstone.

O campeonato foi iniciado a 1 de Agosto e, desde então, foram disputados 11 jogos.

A época 2019-20 foi interrompida a 13 de Março, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, e não foi retomada, tendo o título nacional sido entregue ao Celtic.