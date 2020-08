Covid-19: Liga alemã aceita regresso sem adeptos

A Liga alemã de futebol (DFL) aceitou “sem discussão” a decisão do Governo germânico de recusar o regresso de público aos estádios no arranque da próxima temporada, anunciou esta terça-feira aquele organismo, em comunicado.

Zur Position der Gesundheitsministerkonferenz hinsichtlich einer möglichen Rückkehr von Stadionbesuchern erklärt die #DFL ?? pic.twitter.com/8WALgEPGeN — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) August 11, 2020

“A DFL sempre insistiu que o combate ao coronavírus tem a maior prioridade. Por isso, respeitamos a decisão do Ministério da Saúde. O retorno à normalidade deve ser um objectivo de todas as áreas da vida e, por isso, a DFL e os clubes vão preparar da melhor maneira possível o regresso dos adeptos aos jogos”, lê-se no comunicado.

Depois de ter dado um sinal de discordância, na segunda-feira, o Governo alemão rejeitou o plano criado pela DFL, e que tinha sido aprovado pelos 36 clubes das primeira e segunda divisões, e considerou que a existência de público nos estádios não vai acontecer antes de 31 de Outubro, altura em que o país termina a primeira fase de restrições.

O plano da DFL, que iria começar a ser posto em prática já no início da nova temporada, contemplava, entre outras, medidas como a suspensão da presença dos adeptos das equipas visitantes, acabar com os lugares em pé e a proibição de bebidas alcoólicas.

De igual modo, as entradas seriam personalizadas, para que, em caso de infecção, se pudessem detectar possíveis cadeias de transmissão. A nova temporada da Bundesliga deverá arrancar a 18 de Setembro.