Selfies e sorrisos nas gravações da nova novela da TVI: “É óptimo sentir o carinho das pessoas”

Alguns dos jovens ciclistas que percorrem a margem da Ria de Aveiro interrompem a sua vespertina pedalada de segunda-feira e admiram com espanto a parafernália de câmaras, cabos eléctricos e guarda-chuvas do seu lado direito. Os técnicos da equipa de filmagem partilham impressões pelo intercomunicador enquanto buscam a melhor luz possível no plateau ao ar livre. Finalmente, o dono da claquete aproxima-se da câmara. “Acção!” Atrás de si, sozinho no plano, está Pêpê Rapazote, de fato azul e gravata vermelha, com uma pasta de negócios na mão, à beira da porta principal do Centro de Congressos de Aveiro.

É o arranque formal das gravações de Bem Me Quer, telenovela assinada por Maria João Mira com estreia marcada na TVI para o mês de Novembro e que substituirá Quer o Destino numa temporada 2020-2021 ainda subjugada à incerteza. Uma produção forçosamente especial, ou não fosse a primeira grande aposta da Plural Entertainment desde que o novo coronavírus fez com que os actores tivessem de aprender novas regras de etiqueta no pequeno ecrã.

O que não significa, ainda assim, que a paixão e a intimidade, dois dos principais ingredientes na receita de qualquer novela, tenham sido completamente deixadas de fora do guião. Talvez as cenas românticas possam ser quase todas gravadas em dias específicos, idealmente logo após os actores acusarem testes negativos à covid-19, explica Joaquim Horta, um dos membros do elenco de 26 intérpretes — número que não deixa de ser reduzido para uma telenovela, reflectindo a necessidade de cortes em histórias secundárias para se evitar a sobrelotação de estúdios.

Felizes regressos

Apesar das restrições e da cautela, haverá nesse leque de 26 espaço para muitas caras conhecidas — são os casos de São José Correia, Marisa Cruz, Cucha Carvalheiro, Paula Neves, Sofia Aparício, André Nunes ou Pompeu José, por exemplo — e “felizes regressos” à TVI. David Carreira conta ao PÚBLICO que “já não fazia um projecto de ficção há seis anos” e não demora a dizer que o reencontro com o plateau “está a ser muito divertido”. Não é para menos: entre gravações, são várias as fãs do cantor que lhe pedem uma selfie e um vídeo bem-humorado para mandar aos pais. É o preenchimento de um certo vazio num Verão em que não vai poder pisar os palcos e dar concertos, sugere o filho de Tony Carreira. “É óptimo sentir o carinho das pessoas nesta fase difícil.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Paulo Pimenta Paulo Pimenta Paulo Pimenta Paulo Pimenta Paulo Pimenta Paulo Pimenta Paulo Pimenta Paulo Pimenta Fotogaleria Paulo Pimenta

Uma fase difícil na qual trabalhar é “uma sorte e um privilégio”, confessa Bárbara Branco, actriz de 20 anos que protagonizará com José Condessa e Kelly Bailey o jovem triângulo amoroso — outra especiaria fundamental nas telenovelas — de Bem Me Quer. “Pronta para ser a antagonista” do enredo, a sua personagem, Vera, tem no pai Henrique um empresário “cego pelos negócios” que “nunca conseguiu construir uma relação fácil com os filhos”. Henrique é interpretado por Pêpê Rapazote, que prefere os momentos de rodagem, em que está “mais ou menos liberto”, aos de ensaio ou pausa para o café, em que tem de pôr a máscara. “Ainda por cima sou asmático, não gosto muito disto”, ri-se, coçando o tecido azul no rosto.

Não que estas normas de segurança no ambiente de trabalho não sejam “manifestamente melhores” do que o confinamento que “adiou projectos e reconfigurou vidas”, comenta o actor, que se despede dos jornalistas com um sorriso antes de tirar algumas fotografias com famílias atraídas pelas câmaras da TVI. Depois de Aveiro, as gravações de Bem Me Quer chegarão à Serra da Estrela e a Lisboa, onde, com alguma sorte, outros curiosos telespectadores também poderão ser apanhados de surpresa e tirar um par de selfies com as estrelas.