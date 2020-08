História do Batalha vai entrar numa série de “cinemas míticos” de todo o mundo

O Cinema Batalha encontra-se em obras desde o ano passado, e não há ainda data anunciada para o seu regresso à agenda cinematográfica da cidade do Porto. Mas se isso acontecer no decorrer do próximo ano, como já foi previsto, é bem possível que numa das suas primeiras sessões possa exibir o documentário com que o realizador portuense Pedro Lino (n. 1980) se propõe contar a sua já longa história.

Continuar a ler