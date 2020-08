No seu novo livro, José Tolentino Mendonça dá sentido à palavra ‘esperança’ em tempos de pandemia. Também pelos novos poemas de José Luís Peixoto passa o que se vive em confinamento. Ambos chegam às livrarias portuguesas nesta semana, bem como o terceiro livro de poesia de Rosa Oliveira, novos romances do Nobel Peter Handke e de Antonio Muñoz Molina e um ensaio do filósofo Byung-Chul Han.