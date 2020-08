O planeta-anão Ceres tem um mundo oceânico no seu interior

Investigações anteriores já tinham revelado que havia um oceano global no planeta-anão Ceres. Esta segunda-feira chegaram-nos novidades do actual estado desse oceano através de sete artigos científicos nas revistas Nature Astronomy, Nature Geoscience e Nature Communications. Esses artigos sugerem que parte desse oceano sobreviveu e que está por baixo da superfície, sugerindo que Ceres tenha um mundo oceânico no interior. Também se propõe que o planeta-anão esteve geologicamente activo num passado recente ou que pode mesmo continuar a estar. Estas conclusões chegam-nos devido à análise de dados recolhidos pela sonda Dawn, da NASA.

