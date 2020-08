SOS Racismo faz queixa a Ministério Público por ameaças e “parada Ku Klux Klan” em frente à sede

Nem um mês depois de a sede do SOS Racismo ter sido vandalizada, em Lisboa, com a frase “Guerra aos inimigos da minha pátria”, na noite deste sábado uma dezena de “nacionalistas” juntou-se em frente àquele edifício com máscaras brancas a tapar o rosto e tochas numa iconografia com semelhanças à dos supremacistas brancos Ku Klux Klan, que fizeram linchamentos de afro-americanos nos Estados Unidos, refere aquela organização anti-racista.

