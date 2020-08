Covid-19: Universidade de Coimbra com dez vezes menos turistas em Julho do que em 2019

A Universidade de Coimbra (UC) registou quase dez vezes menos visitantes no seu percurso turístico em Julho do que no mesmo mês em 2019, por causa da pandemia de covid-19, revelou a instituição.

Em Julho a Universidade recebeu 5.918 visitantes e no mesmo mês em 2019 foram contabilizados 55.288 turistas. A UC encerrou o percurso turístico entre 10 de Março e 21 de Maio devido à pandemia.

Apesar da quebra, entre Junho e Julho registou-se um crescimento de mais de 300%, passando de 1.842 para 5.918 turistas. Já em números do primeiro semestre a descida foi de 81,2% dos visitantes relativamente ao mesmo período de 2019 — ao todo, no primeiro semestre, foram visitados por 40.776 pessoas.

Em Junho e Julho, o contrário do que se vinha registando em anos anteriores, a maioria dos turistas foram de nacionalidade portuguesa (39,96%): seguiram-se a espanhola (14,92%) e a francesa (14,5%).

A título de exemplo, em 2017, o então vice-reitor Luís Menezes referia que os turistas franceses lideravam com cerca de 20% das visitas, seguindo-se os visitantes brasileiros, espanhóis e italianos, aparecendo só depois os portugueses.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No final de julho, a Lusa noticiou que a Universidade de Coimbra, na sua projeção orçamental para 2021, previa uma quebra de 50% nas receitas do turismo, face aos valores arrecadados em 2019, devido ao impacto da pandemia.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 727 mil mortos e infetou mais de 19,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.756 pessoas das 52.668 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.