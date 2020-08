Direcção-geral de Saúde e PCP já iniciaram reuniões “técnicas” sobre a Festa do Avante!

Qualquer decisão das autoridades de saúde sobre a Festa do Avante! será apenas “técnica”, garantiu nesta segunda-feira o secretário de Estado da Saúde, no mesmo dia em que a Direcção-Geral da Saúde (DGS) e o PCP começaram também ontem reuniões conjuntas.

“A DGS não toma decisões políticas, toma decisões técnicas”, declarou António Lacerda Sales na conferência de imprensa habitual sobre a evolução epidemiológica da pandemia. Haverá “garantidamente um pressuposto: o cumprimento das regras sanitárias e das directrizes da autoridade de saúde” em relação à pandemia da covid-19, salientou o governante.

Lacerda Sales salientou que há “questões que ainda não se conhecem” sobre a festa, como “circuitos, acessibilidades, número de participantes” mas considerou que haverá “colaboração e disponibilidade” do PCP para o “trabalho técnico exaustivo e progressivo” necessário. Marcada para 4 a 6 de Setembro, a Festa do Avante! será alvo de “um trabalho conjunto” entre o partido e a DGS, que consistirá “numa avaliação do risco e actividade epidémica”, indicou Lacerda Sales.

A organização da Festa do Avante! tem-se esforçado em garantir há várias semanas que irá assegurar o escrupuloso cumprimento das regras de distanciamento e higiene sanitários impostos pelas autoridades, devido à covid-19, num recinto cuja lotação oficial é de 100 mil pessoas. O principal responsável pelo evento, Alexandre Araújo, do secretariado do comité central do PCP, confirmou na passada semana que a venda de bebidas alcoólicas, por exemplo, vai respeitar “a legislação e regras em vigor”.

“Neste momento é proibida a sua venda depois das 20h, à excepção de estabelecimentos de restauração” e será isso que se vai passar nas quintas da Atalaia e do Cabo da Marinha, na Amora, no concelho do Seixal. “A festa não é excepção em relação àquilo que está hoje colocado, do ponto de vista das recomendações quanto a aglomerações, da distância física que se deve conservar, do uso da máscara quando se está em determinados espaços”, disse em conferência de imprensa na passada semana, quando o PCP chamou ao recinto da festa a comunicação social para mostrar como está a preparar o evento.

O anúncio do início das reuniões entre a DGS e o PCP aconteceu um dia depois de Luís Marques Mendes, no seu espaço de comentário semanal na SIC, ter criticado o PCP e o Governo pela realização da Festa do Avante! neste ano em que a pandemia levou à proibição de festivais e eventos análogos.

Também a Juventude Popular anunciou ontem o lançamento de um abaixo-assinado no qual solicita ao Governo que não autorize a 44.ª edição da Festa do Avante!. “O Governo perderá toda a autoridade moral e política, se consentir a uns o que não autoriza a outros”, alega a JP, lembrando que os festivais, festas, romarias e outros eventos do género foram cancelados e continuam “proibidos até ao final do mês de Setembro” e a restauração, os bares e discotecas “estão completamente limitados na sua actividade”.