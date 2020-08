BE mostra negociações para o OE2021, PCP e PAN fecham jogo

As negociações para o Orçamento do Estado de 2021 (OE 2021) já arrancaram, mas se o Bloco assume que se reuniu com o Governo para esse efeito depois do debate do estado da Nação, os restantes partidos que ajudaram o PS a viabilizar orçamentos, nomeadamente PCP e PAN, não abrem o jogo. Já o PEV diz que ainda não recebeu qualquer contacto para o arranque das negociações, mas no último encontro com o ministro das Finanças, para discutir o plano de recuperação económica e o orçamento suplementar, houve uma manifestação de “disponibilidade mútua” para se encontrarem em Setembro.

