Aluna da Universidade da Beira Interior estuda nanovacina contra a covid-19

Uma aluna da Universidade da Beira Interior (UBI) está a trabalhar no desenvolvimento de uma nanovacina preventiva e terapêutica contra a covid-19, anunciou hoje aquela instituição de ensino superior sediada na Covilhã, distrito de Castelo Branco. “Este projecto insere-se na área de investigação do grupo biofármacos e biomateriais e tem como principal objectivo o desenvolvimento de uma nanovacina preventiva e terapêutica contra a doença covid-19”, refere a UBI em nota de imprensa.

Segundo a informação, o projecto está a ser desenvolvido por Dalila Eusébio, aluna de doutoramento em Biomedicina, e conta com orientação científica de Ângela Sousa e Diana Costa, ambas investigadoras na UBI, e do professor Zhengrong Cuim, da Universidade do Texas em Austin, nos Estados Unidos da América. Com o nome Mannosylated minicircle DNA nanovaccine against covid-19, esta investigação está a decorrer no Centro de Investigação em Ciências da Saúde da UBI (CICS-UBI) e foi contemplada com uma bolsa de investigação da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), no âmbito do concurso Doctorates 4 covid-19.

A UBI também especifica que, durante o estudo, “serão explorados processos biotecnológicos para a obtenção de um vector de DNA inovador, o DNA minicircular (mcDNA), que vai codificar as proteínas antigénicas Spike e Nucleocapsid do coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2)”. Posteriormente, o nanosistema que revelar melhores resultados será convertido em pó seco e serão realizados estudos de imunização em ratos, através da nebulização do pó seco directamente na cavidade nasal, para avaliar a capacidade desta nanovacina induzir as respostas imunes pretendidas contra as proteínas antigénicas do SARS-CoV-2.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Espera-se que este tipo de administração aumente a eficiência da vacina uma vez que a cavidade nasal é a via de entrada primária do vírus. Além disso, a conversão da vacina em pó seco irá fornecer uma modalidade de vacinação mais atractiva, reduzindo o risco biológico, a dor e o stress causado pelo uso de agulhas”, acrescenta.

Mais populares A carregar...

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 731 mil mortos e infectou mais de 19,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.