     em Angola, matei vários como este.

De facto, muito calor nesta Lisboa que nem as mãos de um Casanova conseguem desnudar. Sob a pele da cidade que nunca dorme está deitada uma camada de escuridão que não impede que tudo arda em meio a este Agosto cercado pelo pandemónio (pandemia, é assim como chamam, nem?); tudo a arder e mais um homem a nascer, pelos buracos que as balas abriram no corpo, rios de sangue onde a alma é arrastada até a morte como se arrastam os barquinhos de papel até o precipício.

é preto. Apenas mais um preto.

Por estas alturas nada disto se compara à Beirute, não paro de pensar enquanto sentado nesta varanda pisco o olho para o céu azul desta cidade menina e moça; nada disto está aos cacos. Deus deve andar com trabalho até às orelhas por estes dias. Muita gente inocente morta num só lugar e os terroristas que estupram Cabo Delgado ainda lá a fazer e desfazer. Beirute explodiu por causa do maldito nitrato de amónio que há sete anos devia ter sido entornado num navio para Moçambique. O nome do meu país sempre com o corpo inteiro no meio da lama; é muito azar para um país lindo e com um povo tão amável, um país que se deita na areia do Índico, sem camisa, e mira o horizonte do desenvolvimento. Talvez um dia as coisas melhorem, enquanto isso os espinhos vão sufocando sonhos de crianças e jovens. Pouca esperança em meio às desgraças deste 2020!

Aconteceu de novo e o ciclo se perpetua:

é preto. Apenas mais um preto.

Eu também sou preto, não dava o meu corpo a outras vidas nos palcos como o outro, mas nas manhãs de domingo sou o preto que arrasta o seu corpo magro e sobe a cidade até os lados de São Sebastião e depois de enfiá-lo, de uma só vez, numa túnica branca é banhado por um ar angelical e sobe ao altar para rezar a missa com vários brancos que não são iguais. Ninguém é igual ao outro neste mundo, mesmo os da mesma raça.

Ignore quem quiser, mas a verdade é que aconteceu e continuará acontecendo até que, talvez, morra o último preto da face terra. Aos milhares continuaremos a gritar apelos de tolerância racial até que sequem as nossas gargantas e quando chegar a nossa própria morte apenas consigamos esboçar um mísero choro costurado de silêncios e lágrimas enquanto alguém com um ar senil grite aos quatro ventos

em Angola, matei vários como este.

Pode-se facilitar os acessos à nacionalidade até o grau zero, mas enquanto a nacionalidade portuguesa for associada apenas às pessoas de pele branca tudo continuará a arder por estes lados que a pouco e pouco se vão tornando num país a cada dia multicultural e multirracial. O homem era português de nascimento, esta foi sempre a sua terra, mas por causa de sua cor um palhaço teve a cara de pau de dizer

preto volta para tua terra.

Nesta madrugada, Lisboa arde e não consigo ouvir nada senão as vozes das gaivotas empoleiradas nas janelas do prédio de frente; não consigo ouvir nada senão as gaivotas que me emprestam as suas cordas para cantar este choro.