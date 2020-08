O rapper Kanye não chega à Casa Branca, mas é música para os ouvidos de Trump

Os responsáveis do Partido Democrata no estado norte-americano do Wisconsin estão a tentar impedir que o rapper Kanye West apareça nos boletins de voto das eleições para a Casa Branca, em Novembro, acusando-o de entregar os documentos exigidos por lei fora do prazo e com assinaturas falsas. A candidatura de West, que já falhou os prazos para a entrega de assinaturas em quase metade do país, é vista como uma manobra do Partido Republicano para tirar votos a Joe Biden em estados como o Wisconsin, onde se espera uma luta renhida entre o candidato do Partido Democrata e o Presidente Donald Trump.

