Milhares protestam contra vitória de Lukashenko

Milhares de pessoas saíram às ruas de Minsk, a capital da Bielorrússia, em protesto contra mais uma vitória eleitoral do Presidente Alexander Lukashenko, um líder autoritário que está no poder há 26 anos.

As autoridades envolveram-se em confrontos com os manifestantes, que agitavam bandeiras, gritavam e buzinavam em solidariedade com a oposição. A polícia disparou canhões de água, gás lacrimogéneo e balas de borracha, e várias pessoas foram detidas, segundo a agência Reuters.

Há também relatos de protestos em dezenas de outras cidades, mas em alguns locais a polícia ter-se-à recusado a enfrentar os manifestantes.

Uma nova vitória de Lukashenko era o desfecho certo de umas eleições ensombradas pela detenção de opositores e por suspeitas de fraude eleitoral, à semelhança do que aconteceu em todas as outras votações desde 1994.

Projecções após o fecho das urnas, às 18h de Lisboa, davam uma vitória de 79,7% ao actual Presidente. A candidata da oposição, Stevlana Tikhanouskaia, teria apenas 6,8% dos votos. Já durante a noite, resultados preliminares apontavam para uma vitória de Lukashenko com 82% dos votos.

Este ano, porém, Lukashenko enfrentou um cenário mais adverso do que em eleições anteriores, em parte devido à degradação das condições de vida no país de cerca de nove milhões de habitantes, mas também por causa da forma como o Governo desvalorizou a pandemia de covid-19.