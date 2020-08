Michelle Bolsonaro cada vez mais implicada nas investigações a Flávio Bolsonaro

O cerco à família do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, está a apertar-se com novas revelações da investigação às transferências de dinheiro entre assessores do gabinete de Flávio Bolsonaro, quando este era deputado estadual no Rio de Janeiro.

Em causa estão vários depósitos bancários do ex-assessor do filho mais velho de Bolsonaro, Fabrício Queiroz, na conta da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que foram revelados pela revista Crusoé na última sexta-feira. Já era conhecida uma transferência de 24 mil reais (3700 euros) feita por Queiroz na conta da mulher de Bolsonaro, mas o levantamento do sigilo bancário do antigo homem de confiança da família mostra uma actividade bem mais intensa.

Ao todo, foram realizados 21 depósitos por Queiroz na conta de Michelle Bolsonaro entre 2011 e 2016 que totalizaram 72 mil reais (11.300 euros). Também a mulher de Queiroz, Márcia, que trabalhou no gabinete do então deputado estadual, fez vários depósitos para a futura primeira-dama durante a primeira metade de 2011 no valor de 17 mil reais (2.600 euros).

Quando as primeiras transacções foram reveladas em 2018, Jair Bolsonaro foi rápido a justificar a transferência de 24 mil reais de Queiroz – que era então procurado pela polícia – para a conta da mulher como parte do pagamento de uma dívida que o ex-assessor e polícia tinha contraído consigo. Depois de meses em paradeiro incerto, Queiroz foi detido em Junho numa casa em Atibaia pertencente a Frederick Wassef, advogado dos Bolsonaro.

Desde que as novas revelações foram feitas que nem Bolsonaro nem ninguém da presidência abordou o assunto. Apenas Flávio Bolsonaro veio a público dizer que não vai permitir que os seus depoimentos sejam gravados em vídeo depois de o jornal O Globo ter divulgado declarações do actual senador.

A 7 de Julho, Flávio Bolsonaro foi interrogado no âmbito das investigações e admitiu ter pago com dinheiro vivo 12 espaços comerciais na Barra da Tijuca no valor de 86,7 mil reais (13.780 euros).

O caso das “rachadinhas” está nas mãos do Ministério Público do Rio de Janeiro, que tenta averiguar se os assessores de Flávio Bolsonaro quando este era deputado estadual entregavam parte dos seus salários ao político, uma prática ilegal relativamente comum no Brasil.

Os procuradores acreditam que Queiroz era o principal operador deste esquema que consistia na criação de vários cargos no gabinete do deputado, que depois recebia parte dos seus salários. Os depósitos para contas de familiares seus, como Michelle Bolsonaro, é uma forte indicação.

A implicação mais profunda da primeira-dama pode vir a torná-la em alvo formal da investigação, uma vez que não está abrangida por qualquer tipo de imunidade. Politicamente, o envolvimento de Michelle Bolsonaro poderá enfraquecer ainda mais a posição do Presidente brasileiro, eleito com um forte discurso de moralização da vida política e promessas de combate à corrupção.

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), de esquerda radical, está a tentar recolher assinaturas para abrir uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar qual foi o papel da primeira-dama no alegado esquema das “rachadinhas” e se existiu algum tipo de participação por parte do próprio Bolsonaro, que na altura era deputado federal.