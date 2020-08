Mapa de solos contaminados em Lisboa está prometido há três anos

A criação e divulgação pública de um mapa em que estejam identificados os solos potencialmente contaminados de Lisboa é uma promessa com mais de três anos que continua por cumprir. A existência de um mapa deste tipo permitiria às entidades públicas actuar preventivamente e fazer um controlo mais apertado das empreitadas urbanísticas, garantindo que os resíduos seriam devidamente encaminhados e tratados. Actualmente, a contaminação dos solos é avaliada pelos próprios promotores das obras, mas há muito que lisboetas e ambientalistas vêm pedindo mais acção às autoridades.

O PÚBLICO noticiou esta segunda-feira que um morador do Parque das Nações fez um estudo em que concluiu que a perigosidade dos resíduos em algumas obras a decorrer naquela freguesia pode não corresponder à que é referida nos respectivos documentos de licenciamento. A Câmara de Lisboa respondeu que “não dispõe de competências em matéria de licenciamento ambiental” e a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT) afirmou que confia nos documentos apresentados pelos promotores das empreitadas.

O residente que promoveu o estudo, Miguel Amorim, apontou a necessidade de haver “uma validação dos dados com um estudo feito por outra entidade”. É isso que também advoga Rui Berkemeier, especialista em resíduos da associação ambientalista Zero, explicando que não está prevista a realização de contra-análises aos solos. “Só quando há denúncias”, nota.

Uma forma de ter dados fidedignos passaria por fazer um mapeamento dos locais de risco, defende o ambientalista, indicando o Parque das Nações como zona prioritária para esse estudo. “Já percebemos que a descontaminação foi uma fraude, não tem outro nome, e vão continuar a aparecer casos. Ali justifica-se um trabalho árduo de caracterização dos solos”, diz Rui Berkemeier, que não conhece o estudo feito por Miguel Amorim.

Há três anos, os moradores da zona sul da freguesia começaram a queixar-se do forte cheiro a químicos proveniente das obras de ampliação do Hospital CUF Descobertas e veio a descobrir-se que os solos não tinham sido descontaminados para a Expo’98, ao contrário do que fora anunciado.

Na assembleia municipal, partidos como Os Verdes e o CDS pediram à câmara que começasse a fazer o mapeamento das zonas de risco da cidade, um trabalho que até hoje não se conhece. Mais recentemente, o PAN conseguiu ver aprovada uma recomendação, apesar dos votos contra do PS, para que fosse criada uma comissão municipal para acompanhar intervenções em terrenos potencialmente contaminados, mas também dela nada se sabe.

Em Fevereiro deste ano, quando foi revelado que a ampliação da Fundação Champalimaud fora aprovada sem que a autarquia soubesse que ali havia solos contaminados, o vereador do Urbanismo justificou a demora: “Não podemos fazer mapeamento sem sondagens.” Por esse motivo, afirmou Ricardo Veludo, a câmara optou por outro método, que passa por incluir na base de dados todas as empresas cujo Código de Actividade Económica abranja produção ou utilização de resíduos.

Para Rui Berkemeier faria sentido o investimento em sondagens. “Era dinheiro bem gasto. Há casos de alto risco devido à densidade populacional, em que deve ser feita uma radiografia rigorosa”, argumenta, lembrando que os gases provenientes dos solos contaminados “são cancerígenos” e que pode também haver consequências desastrosas nos lençóis freáticos.

Célia Simões, presidente da associação A Cidade Imaginada – Parque das Nações, lamenta o “grande silêncio” que tem sentido da parte dos poderes públicos e diz que o estudo do seu vizinho “mais uma vez prova que nenhuma entidade quer saber do assunto”. Aponta o dedo à câmara, mas também à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e ao Governo, que está para publicar uma nova lei sobre solos contaminados desde 2015 e ainda não o fez. “Não nos venham vender preocupações ambientais e ecológicas quando há esta questão gravíssima para resolver. Não é normal vivermos num sítio onde todos os dias convivemos com cheiro a combustível.”

Depois do caso da CUF Descobertas, a APA criou uma comissão técnica que emitiu um conjunto de recomendações para lidar com futuras situações deste tipo. E, acrescenta Rui Berkemeier, alguns promotores de obras passaram a tratar o assunto com mais cuidado, divulgando informação e reunindo com os interessados. Mas, sublinha, o tema é demasiado sério para estar sujeito à boa vontade dos construtores.

O PÚBLICO procurou saber junto da Câmara de Lisboa em que ponto está o mapeamento dos locais de risco, mas não conseguiu resposta até ao fecho da edição.