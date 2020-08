O confinamento e o esgotamento parental

Para muitas crianças e pais, o confinamento promoveu a qualidade da sua relação porque estreitou laços. Porém, para outras, representou um problema emocional com impacto negativo directo nas suas vidas. A somar ao teletrabalho, ao apoio escolar dado aos filhos e ao trabalho doméstico, durante o confinamento, muitos casais viram a sua vida virada do avesso, sem poderem contar com o auxílio de outras pessoas para ajudar a reduzir o stress e o cansaço que se foram acumulando dia após dia. Ser pai ou mãe durante 24 horas por dia, sete dias por semana, pode ser mesmo esgotante!

O termo burnout parental tem sido usado em analogia ao burnout profissional, porque a prevalência do primeiro confirma que alguns pais estão realmente exaustos.

Estamos perante um problema de saúde psicológica que engloba exaustão física e emocional, perda de eficácia na parentalidade (é mais custoso fazer as tarefas), e distanciamento emocional (menos envolvimento emocional nos cuidados com a criança e menos prazer em estar com os filhos). Os pais esgotados fazem as tarefas parentais em piloto automático e sem dar à relação com a criança o cariz emocional que é parte fundamental de uma relação que se quer próxima. E este é um problema para os pais que compreendem que a sua relação com os seus filhos piorou porque sentem-se distantes, desmotivados e insatisfeitos, sendo que isto é diferente do que sentiam antes. Há, em consequência, um sentimento de frustração nestes pais, porque querem fazer melhor e não conseguem. Esforçam-se para manterem as rotinas, mas falta energia e vontade para passar um tempo de qualidade com os filhos, deixando totalmente de lado as necessidades emocionais de ambos.

O desgaste emocional dos pais pode ter consequências graves para os próprios e, naturalmente, para as crianças, porque existe um desequilíbrio entre as exigências das tarefas parentais e a capacidade física e psicológica do adulto para desempenhá-las. Este problema gera irritabilidade aumentada, alterações no sono e no apetite, menor produtividade e pode culminar em depressão, perturbações de ansiedade, doenças cardiovasculares, hipertensão, entre outras.

Há, ainda, nestes casais, um maior risco de divórcio e de aumento de consumo de álcool e outras substâncias aditivas.

O impacto da exaustão na relação com os filhos pode gerar violência verbal (por exemplo, dizer à criança que é um fardo, gritar) e física (por exemplo, abanar, dar bofetadas), porque os pais estão desregulados e perdem o controlo. A negligência é outro tipo de impacto possível, dado que não são garantidas as necessidades físicas e emocionais das crianças.

É preciso atender ao que a investigação revela sobre estas experiências adversas de vida nas crianças, sobretudo que as mesmas deixam marcas que se irão revelar na forma como a criança se comporta, como se relaciona com os outros e como aprende (geralmente tem mais insucesso escolar).

Ficam aqui algumas sugestões para os pais que se sentem esgotados e querem fazer algo diferente para reduzirem ou eliminarem a exaustão:

Reduza o grau de exigência consigo próprio e a pressão para fazer tudo perfeito. A casa não tem de estar super arrumada.

Defina prioridades e deixe para segundo plano o que é menos relevante.

Limite o número de actividades extracurriculares das crianças.

Reforce o apoio ao seu companheiro, intercalando os cuidados aos filhos.

Faça uma lista de tarefas e distribua pelos membros da família que podem colaborar.

Cuide de si e faça actividades que lhe dêem prazer pelo menos uma vez por semana.

Recorra à família e aos amigos para ter tempo livre individualmente e em casal.

Faça desporto para reduzir o stress diário.

Programe tempo de qualidade em família, sem TV nem telemóveis.

Esteja atento aos seus sinais de frustração, de raiva e de desconexão e, se precisar, peça ajuda.

Se os pais confiam no jardim-de-infância frequentado pelos seus filhos, não se sintam culpados em deixarem-nos lá. Aquele é um espaço fundamental para o desenvolvimento dos potenciais emocionais e sociais das crianças.