Covid-19: Antonio Banderas fez o teste e o resultado foi positivo

O actor espanhol Antonio Banderas, que começou a sua carreira com Pedro Almodovar e prosseguiu para Hollywood onde fez A Máscara de Zorro e A Lenda de Zorro, anunciou na sua conta do Instagram que testou positivo à covid-19. Banderas celebra 60 anos e, escreve na publicação, vê-se obrigado a celebrar o aniversário em quarentena.

Apesar de se encontrar bem, revela que se sente um pouco mais cansado do que o normal. Está a seguir as indicações médicas para que possa recuperar o mais rapidamente possível da doença que “afecta tantas pessoas em todo o mundo”. O actor acrescenta que vai aproveitar este período de isolamento e de recuperação para “ler, escrever, descansar e continuar a fazer planos para começar a dar significado” às suas recentes seis décadas de existência, às quais chega “cheio de desejos e de esperança”.

Em 2017, com 56 anos, Banderas sofreu um ataque cardíaco e, revelou à revista Forbes, foi uma das melhores coisas que lhe aconteceu na vida. “Abriu-me os olhos para que me pudesse compreender melhor, perceber o meu papel na vida e para simplesmente entender as coisas que são realmente importantes.” Algo mudou nele depois desse acontecimento, disse. “Muitas coisas estúpidas que eu considerava importantes desapareceram.”

Não é a primeira vez que o actor se cruza com a covid-19. Face à situação em Espanha, em Abril, Banderas apelou para que fossem dados alimentos aos mais afectados pela crise que a pandemia provocou.

Antonio Banderas é um dos actores espanhóis mais reconhecidos no panorama internacional, com mais de cem filmes no seu currículo, alcançando o estrelato no cinema norte-americano e tendo sido nomeado para diversos prémios prestigiados dos Óscares aos Emmys, passando pelos Globos de Ouro. Recentemente foi nomeado para os Óscares com o filme Dor e Glória, de Almodovar, e confessou que se sentia um vencedor só pelo facto de ter sido nomeado.

Em criança sonhava ser jogador de futebol, mas uma fractura no pé aos 14 anos ditou o fim desse percurso. Enveredou depois pelas artes, iniciando a sua carreira cinematográfica nos anos de 1980 pela mão do realizador espanhol. Mais recentemente, em Novembro de 2019, estreou o seu próprio musical, A Chorus Line, cuja digressão culminaria nos palcos da Broadway e do Studio 54, em Nova Iorque. Contudo, a pandemia do coronavírus pôs um travão ao espectáculo, não se sabendo ainda se será retomado.