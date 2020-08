Celebridades mantêm a distância social no Madame Tussauds

As figuras mais famosas do Madame Tussauds deram o exemplo e formaram uma fila respeitando o distanciamento social do lado de fora do museu de cera que reabriu no início deste mês. À frente, como não podia deixar de ser, a rainha Isabel II, liderando o caminho, seguida pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson e pela cantora Taylor Swift.

Mais A carregar...

O príncipe Harry e a mulher Meghan, que abandonaram os seus cargos reais e partiram para os EUA, estão na fila, mesmo à frente do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que usa máscara. Aliás, das personalidades que marcaram presença do lado de fora do museu apenas Johnson e Trump usam máscara social.

Uma das atracções turísticas mais queridas de Londres, o Madame Tussauds fechou as suas portas a 20 de Março e decidiu reabri-las portas a 1 de Agosto com novas medidas de higiene e segurança.

“Estamos a incentivar os visitantes a usarem máscaras quando entrarem no interior do museu e haverá verificações da temperatura corporal, assim que entrarem”, explica o director Tim Waters, acrescentando que todos os funcionários também usam máscaras. “Também limitamos a capacidade de maneira a garantir que o distanciamento social será respeitado, à medida que as pessoas passam pelas figuras.”