Zmar tem novas casas com piscina privativa. E quer vendê-las

Depois da reabertura no final de Maio, após o encerramento devido à pandemia do coronavírus, o Zmar Eco Resort, localizado a cerca de dez quilómetros da Zambujeira do Mar, volta a apostar numa oferta de investimento: pôs à venda casas de madeira com piscina privativa, que podem depois ser arrendadas durante períodos em que os proprietários não as usam.

Desde 2013 que o projecto existe nestes moldes: adquirir uma casa – denominada Zmonte – na costa alentejana, inserida no resort, que faz depois a exploração turística pelo proprietário quando este não está a utilizar o imóvel.

As casas com piscina privativa são, segundo o eco resort, o factor que vem diferenciar o projecto que já estava “em vista”, mas que “foi acelerado pelo contexto actual [da pandemia] e pela procura de alojamentos com estas características”, lê-se em comunicado enviado ao PÚBLICO.

As novas Zmonte ainda estão a ser desenvolvidas e o seu valor de venda começa nos 74 mil euros (refere-se que com IVA incluído). As que já existiam têm várias tipologias e estão “prontas a habitar e a rentabilizar”, podendo ser instaladas piscinas privativas por 9 mil euros. O valor destas casas com dois quartos começa nos 44 mil euros (no caso sem IVA incluído).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Estamos a reforçar a oferta para proprietários e, consequentemente, para os clientes do resort que poderão depois usufruir da localização em contacto com a natureza, em pleno campo, e com praias a dez minutos”, refere o comunicado.

A empresa não refere outros valores ligados ao negócio, mas no site do parque adianta-se também que o “valor do condomínio para casas com piscina privativa” começa em 263,50 euros por mês.