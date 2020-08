Vegetação invade via férrea e põe em risco a circulação

Devido à queda de uma árvore na quarta-feira, 29 de Julho, em Porto Rei (concelho de Mesão Frio), quatro comboios da linha de Douro atrasaram-se entre 30 e 61 minutos à saída da Régua e do Pocinho. Uma semana antes, em Vale do Peso (Crato), a locomotiva de um comboio de mercadorias ficou sem espelho retrovisor devido ao embate contra o ramo de um sobreiro. Um incidente que, no caso da linha do Leste, tem sido recorrente: no último mês a Medway, operadora ferroviária de mercadorias, reportou a quebra de seis espelhos nas suas máquinas.

