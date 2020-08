Euro ganha poder com novo papel da UE como emissora de dívida

Se a União Europeia seguir em frente com o fundo de recuperação de 750 mil milhões de euros aprovado no último Conselho Europeu irá tornar-se durante os próximos anos num dos actores mais importantes no mercado de emissão de dívida pública na Europa, um passo inédito que pode ter como consequência ajudar o euro a consolidar a sua posição de divisa de reserva mundial, aproximando-se do líder dólar.

