Três reforços e um regresso no primeiro treino do Benfica 2020-21

Foi com uma equipa técnica renovada e três contratações para 2020-21 que o Benfica deu início aos treinos da nova temporada, nesta segunda-feira. Numa altura em que continuam as negociações com vista ao reforço adicional do plantel, os “encarnados” foram o primeiro dos três “grandes” a dar o pontapé de saída.

No Benfica Campus, no Seixal, os “encarnados” deram seguimento ao calendário, depois de no fim-de-semana se terem dedicado à realização de exames médicos e testes físicos. Entre os jogadores que trabalharam às ordens de Jorge Jesus, contam-se algumas caras novas, nomeadamente os reforços que chegaram nos últimos dias.

O lateral brasileiro Gilberto (ex-Fluminense), o guarda-redes Helton Leite (ex-Boavista) e o extremo Pedrinho (ex-Corinthians) integraram a sessão de trabalho, tal como Diogo Gonçalves (esteve emprestado ao Famalicão), que regressou à Luz para tentar convencer a nova equipa técnica.

As próximas semanas, de resto, serão não só determinantes para apurar a forma física dos jogadores e acelerar a assimilação da ideia de jogo de Jorge Jesus, mas também para a triagem que vai ser obrigatória num plantel que vai ser altamente excedentário. Isto tendo em conta que o treinador admitiu, no passado, sábado, que a equipa deverá contar com sete ou oito reforços.

Jorge Jesus deixou claro, a esse respeito, que espera reforçar o eixo da defesa com jogadores experientes, bem como assegurar um concorrente para Grimaldo no lado esquerdo e um ou dois avançados de valia indiscutível. Para esta equação, recorde-se, o Benfica continua a tentar convencer Edinson Cavani a mudar-se para Lisboa, conforme confirmou o próprio treinador.

Ainda sem qualquer jogo de preparação confirmado, o Benfica prepara, no terreno, a participação na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, cujo arranque está previsto para 15 ou 16 de Setembro, poucos dias antes do arranque da I Liga.