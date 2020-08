Promotor do Mundial de MotoGP fala em “oportunidade fantástica” em Portimão

O anúncio oficial da escolha do Autódromo Internacional do Algarve para acolher a última prova do Mundial de MotoGP de 2020 veio acompanhado de rasgados elogios ao traçado português e de fortes expectativas de uma corrida entusiasmante.

Aquele que será 0 15.º Grande Prémio da temporada terá lugar entre 20 e 22 de Novembro. confirmando-se a notícia que o PÚBLICO avançara na sexta-feira.

“O palco do evento será o incrível Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, Portugal. Circuito de reserva para o MotoGP desde 2017, vai agora fazer a sua estreia no calendário”, escreveu a Dorna, organizadora do Campeonato do Mundo, no site oficial.

“O Autódromo Internacional do Algarve é verdadeiramente único, com elevações características e um layout ondulante a garantir-lhe a repitação de uma montanha-russa de alta velocidade - uma viagem emocionante para adeptos e pilotos”, prosseguem os responsáveis, destacando o facto de Miguel Oliveira poder correr “em casa” pela primeira vez na categoria.

Às palavras de contentamento de Jorge Viegas, presidente da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) - “Tenho muito orgulho no regresso do MotoGP ao meu país oito anos depois” -, e de Paulo Pinheiro, administrador do circuito - “É uma grande façanha para a nossa equipa receber finalmente o MotoGP” -, juntaram-se as de Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna Sports, promotora do campeonato.

“São boas notícias para nós (...) Já estivemos em Portimão com o Superbike e consideramos que é uma oportunidade fantástica para nós. Quando comunicámos a escolha aos pilotos, eles ficaram entusiasmados, porque já viram a pista na televisão, mas nunca competiram nela”, assinalou.

Paulo Pinheiro pronunciou-se ainda sobre a possibilidade de ter adeptos nas bancadas. “Estamos a trabalhar para garantir público na corrida e vamos começar com uma capacidade de 30.000 fãs durante o fim-de-semana. Depois, decidiremos com a Dorna e com as autoridades sanitárias os passos a seguir”.