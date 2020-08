Portugal recebe Espanha e Andorra em jogos particulares

A selecção portuguesa de futebol, actual campeã europeia e detentora da Liga das Nações, vai defrontar as congéneres de Espanha e Andorra, em jogos particulares, em Outubro e Novembro, respectivamente, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Portugal, que ainda não realizou qualquer partida em 2020 devido à pandemia de covid-19, defronta os espanhóis em Lisboa a 7 de Outubro e, um mês depois, a 11 de Novembro, também na capital, recebe Andorra.

A selecção nacional já tinha um particular agendado com Espanha, em Junho, em Madrid, que serviria de preparação para a fase final do Euro 2020, mas o encontro acabou por ser cancelado por causa da pandemia.

Em Setembro, Portugal começa a defender o título da Liga das Nações frente a Croácia e Suécia, num Grupo 3 que inclui ainda a França, que será igualmente rival de formação lusa na fase final do próximo Europeu, adiado para 2021.

A selecção nacional recebe a Croácia a 5 de Setembro, no Estádio do Dragão, no Porto, e três dias depois desloca-se a Solna para defrontar a Suécia.

Em Outubro, após o particular com Espanha, Portugal joga fora com a França, no dia 11, e recebe a Suécia, a 14. No mês seguinte, a equipa das “quinas” fecha esta fase da Liga das Nações com a recepção a França, a 14 de Novembro, e com uma deslocação à Croácia, a 17.