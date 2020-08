Atlético de Madrid garantido na “final a oito” da Liga dos Campeões

O Atlético de Madrid viajará na terça-feira para Lisboa, 24 horas depois do previsto, tendo os resultados dos testes a que foram submetidos todos os elementos da comitiva da equipa espanhola confirmado não existirem mais casos positivos de covid-19 para além dos já anunciados, referentes ao avançado argentino Ángel Correa e ao defesa croata Sime Vrsaljko, ambos assintomáticos e isolados.

Comunicado oficial: La expedición a Lisboa se someterá a nuevas pruebas PCR tras la aparición de dos casos positivos https://t.co/GztEhGvQQZ — Atlético de Madrid (@Atleti) August 9, 2020

Os “colchoneros” defrontarão na quinta-feira (20h) os alemães do RB Leipzig, no Estádio de Alvalade, em partida dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, estando prevista uma última sessão de treino antes da viagem para Lisboa, que será integrada pelos 21 futebolistas do plantel principal e ainda por quatro elementos da formação: Alex Dos Santos, Manu Sánchez, Riquelme e Toni Moya.

Las nuevas pruebas PCR han resultado negativas en el resto de jugadores y técnicos de la primera plantilla ? https://t.co/atUtWt5vTA — Atlético de Madrid (@Atleti) August 10, 2020

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ángel Correa e Sime Vrsaljko encontram-se em casa, tendo os respectivos familiares sido igualmente testados, não havendo registos de mais casos positivos. O defesa croata, que se encontrava lesionado e, consequentemente, afastado dos treinos, à margem do grupo, é visto como uma situação irrelevante para as autoridades sanitárias, visto ter gerado anticorpos (IgG) que revelam um contacto prévio com o novo coronavírus, há já alguns meses.

De qualquer modo, os dois atletas continuarão sob vigilância médica, sendo os primeiros casos verificados no Atlético de Madrid desde que foi retomada a Liga espanhola, entretanto concluída com a vitória do Real Madrid no campeonato.

O Atlético de Madrid tenta frente ao RB Leipzig o primeiro passo rumo à terceira final da Liga dos Campeões, depois de ter sido derrotado nas duas anteriores (2013-14 e 2015-16) pelo rival Real Madrid, a primeira das quais precisamente em Lisboa, no Estádio da Luz.