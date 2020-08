Mostra Internacional de Cinema de São Paulo terá pelo menos três produções portuguesas

Pelo menos três filmes portugueses vão ser exibidos na 44.ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, um dos eventos culturais mais tradicionais do Brasil, que neste ano será online devido à pandemia de covid-19, confirmou esta segunda-feira a organização.

As produções portuguesas seleccionadas são A Herdade (2019), de Tiago Guedes, Mosquito (2020), de João Nuno Pinto, e Ordem Moral (2020), de Mário Barroso, todos produzidos pela Leopardo Filmes.

A Herdade iniciou o seu já longo percurso internacional na Competição do Festival de Veneza, Itália, em Setembro de 2019, seguindo-se de imediato o Festival Internacional de Cinema de Toronto, Canadá.

O filme de Tiago Guedes, protagonizado por Albano Jerónimo e Sandra Faleiro, foi também seleccionado para cerca de duas dezenas de festivais. Foi também o filme português candidato a uma nomeação na categoria de Melhor Filme Internacional na corrida aos Óscares e candidato a uma nomeação na categoria de Melhor Filme Ibero-americano.

A produção Mosquito, de João Nuno Pinto, protagonizado pelo actor João Nunes Monteiro, foi o filme de abertura do Festival de Cinema de Roterdão, Países Baixos, no início deste ano. A partir daí tem percorrido vários festivais, do Luxemburgo à Índia, e acaba de receber a Menção Especial do Júri no Burgas Film Festival, na Bulgária.

Para além da Selecção Oficial da Mostra de São Paulo, agora divulgada, Mosquito foi seleccionado para festivais em Itália, Lituânia e Croácia.

Já Ordem Moral marca o regresso de Mário Barroso à realização. O filme é protagonizado por Maria de Medeiros, no papel de Maria Adelaide Coelho da Cunha, herdeira e proprietária do Diário de Notícias, uma mulher livre que lutou arduamente contra uma campanha moralista e punitiva que lhe foi movida na sequência da sua fuga com Manuel Claro, antigo chauffeur da sua casa.

O filme estrear-se-á em Portugal em 10 de Setembro e em França em 30 de Setembro.

A programação completa da 44.ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, no Brasil, ainda não está disponível e deverá ser conhecida em Setembro, segundo os organizadores do evento, que acontecerá entre os dias 22 de Outubro e 4 de Novembro.