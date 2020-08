Morreu Waldemar Bastos, figura maior da música angolana e do mundo

Uma das vozes mais respeitadas da música angolana das últimas décadas, o angolano Waldemar Bastos morreu de madrugada em Lisboa, vítima de cancro, aos 66 anos, avança fonte do gabinete de comunicação do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente de Angola. Entretanto, a família, informa “com profunda tristeza e dor, a todos que conheciam e apreciavam a sua música, que Waldemar Bastos faleceu ontem dia 9 de Agosto de 2020, vítima de doença prolongada.”

O músico e compositor, que gravou com Arto Lindsay ou Chico Buarque, fez espectáculos com orquestras ou apenas com o violão, editou pela Luaka Bop do americano David Byrne e actuou um pouco por todo o mundo, dizia-nos em 2016 que “em mim convivem a cultura africana e portuguesa.” Nascido na província de M'Banza Kongo, o cantor, galardoado com o prémio de New Artist of the Year nos World Music Awards em 1999, estava em tratamentos oncológicos há um ano, ainda segundo o ministério angolano.

O seu primeiro álbum, Estamos Juntos (1983), foi gravado no Brasil, transformando-se de imediato num marco na sua carreira, tendo contado como convidados como Chico Buarque ou Martinho da Villa. Em meados dos anos 1980 regressa a Portugal, e em 1989 grava o seu segundo álbum, Angola Minha Namorada. Em 1995, a editora Luaka Bop, lança no mercado o disco Afropea – Telling Stories to the Sea, uma antologia onde aparecem, entre outros, Waldemar Bastos, Bonga, Cesária Évora, Dany Silva ou André Mingas, e dois anos depois o álbum a solo de Waldemar Bastos, Pretaluz [Blacklight], registado em Nova Iorque e produzido por Arto Lindsay.

O álbum atribuiu-lhe uma nova visibilidade, alcançando excelentes críticas da imprensa internacional. O New York Times, por exemplo, considerou-o como “um dos melhores discos de world music da década”. Em 2018, o músico foi distinguido com o Prémio Nacional de Cultura e Artes, a mais importante distinção do Estado angolano nesta área. “Os violões e as guitarras, em África, não só tocam como cantam”, disse em 2016, numa das suas últimas conversas com o PÚBLICO, a propósito de mais um concerto em Lisboa, dessa vez inserido na festa dos 60 anos da Fundação Calouste Gulbenkian.

Nessa entrevista de 2016, o músico, que começou a tocar aos sete anos brincando com os instrumentos do pai, reafirmava o seu activismo político na defesa da democracia em Angola, falando de música, como quase sempre: “Em Angola querem calar a música da alma. O saco vai-se enchendo e um dia rebenta. Fui percebendo que existia interesse em mandar a música da alma para bem longe, enquanto se promovia os cantores do partido – não cito nomes, mas eles são conhecidos de todos. O propósito é simples: quer-se impor a música que se dança e não se sente e extinguir a música da alma. Porquê? Porque a música da alma leva as pessoas à reflexão, à sua evolução espiritual.”

Apresentando-se com uma sonoridade que o próprio definia como “afro-luso-atlântica”, Waldemar Bastos foi também o único não-fadista a cantar na cerimónia de transladação do corpo de Amália Rodrigues, de quem era amigo, para o Panteão Nacional, em Lisboa.