Burna Boy, ou a pop de origens africanas a tornar-se global

Em 2019, a Praia da Rocha, em Portimão, recebeu a primeira edição do Afro Nation, um festival que pretendia exprimir a diversidade da música pop urbana africana. Na altura, Marco Azevedo, um dos organizadores do acontecimento, que tinha os nigerianos Burna Boy, WizKid ou Davido como alguns dos destaques, queixava-se que “os músicos de origem africana, apesar do seu sucesso, não são colocados como cabeças-de-cartaz nos grandes festivais de Verão na Europa porque os organizadores não têm noção do seu impacto público”. O festival constituiu um sucesso – a lotação, para 22 mil pessoas, esgotou em antecipação –, com uma multidão proveniente da Europa, principalmente do Reino Unido, mas passou quase despercebido à globalidade do público e da imprensa portuguesa.

Continuar a ler