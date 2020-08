Um templo no ouvido

Este título é uma apropriação do título de um texto de M. S. Lourenço publicado em Os degraus do parnaso (1991). Trata-se de um texto notável sobre o desastre espiritual humano que é o domínio actual do ser visual e sobre a necessidade de produzir objectos visuais na expectativa de dominar os fenómenos e o mundo. E esta necessidade de representação visual é um desastre porque, ainda segundo M. S. Lourenço, a tomamos por um verdadeiro acto de conhecimento esquecendo que muitas dessas representações não contêm qualquer conteúdo cognitivo. Ou seja, trata-se do desastre de confundir uma representação visual com uma experiência, um conhecimento com um aparecer.

Continuar a ler